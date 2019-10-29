Президент Литвы назвал размещение войск союзников по НАТО оборонительной мерой

ВИЛЬНЮС, 29 октября. /ТАСС/. Дислокация в Литве на полгода для совместных учений с литовскими военными батальона армии США с более чем полусотней единиц тяжелой бронетехники является мерой укрепления обороны балтийской республики. С такой оценкой в эфире радиостанции Ziniu radijas во вторник выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Единственной целью размещения в Литве войск и техники НАТО является желание обеспечить безопасность жителей страны от возможных интервенций", - заявил он.

По словам президента, у Литвы никогда не было и нет намерений угрожать кому-либо из соседей. "Литва является миролюбивой страной, которая никогда не будет агрессивно действовать по отношению к своим соседям", - утверждал Науседа.

В октябре в Литву был переброшен батальона Вооруженных сил США, в составе которого находятся около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley. Подразделение размещено на полигоне в Пабраде в 15 км от белорусской границы.

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет вынужден ответить на размещение войск у границ страны. По его словам, никогда так демонстративно к границам Белоруссии из-за океана не перебрасывались войска. "На такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием", - заявил Лукашенко.