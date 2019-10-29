Афганские власти заявили, что готовы на межафганские переговоры в Китае

ТАСС, 29 октября. Власти Афганистана готовы провести в КНР следующую межафганскую встречу по мирному урегулированию после объявления результатов президентских выборов. Об этом во вторник сообщил советник главы государства по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.

"Китай пригласил афганское правительство на межафганские переговоры, мы согласились и предложили провести их после объявления результатов [президентских] выборов", - цитирует телеканал 1TV заявление Мохиба. Предварительные результаты голосования, как ожидается, будут обнародованы 14 ноября.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) получило приглашение на межафганскую встречу по вопросам восстановления стабильности в Афганистане, которая может пройти в Китае 28-29 октября.

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями "Талибан". Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану в сентябре этого года подтвердил факт достижения с талибами принципиальной договоренности о мире. Однако затем президент США Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами "Талибан" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и прекращении переговоров с талибами.