СМИ: власти Афганистана призвали талибов на месяц прекратить боевые действия

ТАСС, 29 октября. Афганские власти предложили экстремистскому движению "Талибан" (запрещено в РФ) на месяц прекратить боевые действия в качестве условия для продолжения переговоров по мирному урегулированию. Об этом во вторник сообщает телеканал 1TV со ссылкой на советника президента страны по национальной безопасности Хамдуллу Мохиба.

По его словам, "Талибан" прекращением боевых действий сможет доказать, что он полностью осуществляет контроль над своими полевыми командирами.

Мохиб также указал, что правительство Афганистана подготовило план по мирному процессу из семи пунктов, который включает в себя переговоры между США, НАТО, "Талибаном" и властями Пакистана.

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями "Талибана". Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану в сентябре этого года подтвердил факт достижения с талибами принципиальной договоренности о мире. Однако затем президент США Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и прекращении переговоров с талибами.