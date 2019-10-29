СМИ: силы безопасности Афганистана ликвидировали 11 талибов

ТАСС, 29 октября. Не менее 11 боевиков, лояльных радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), ликвидированы в результате ударов афганских ВВС в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя губернатора провинции Аттаулу Хогьяни.

Среди убитых был командир местной группировки, связанной с "Талибаном". Коме того, в ходе спецоперации силы безопасности Афганистана задержали восемь подозреваемых; конфисковали два мотоцикла и несколько единиц огнестрельного оружия.

Хогьяни добавил, что во время операции афганского спецназа никто из силовиков или гражданских лиц не пострадал.