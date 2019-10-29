Почти все атакованные хакерами сайты в Грузии восстановлены

ТБИЛИСИ, 29 октября. /ТАСС/. Почти все грузинские сайты, подвергшиеся в понедельник массированной кибератаке, восстановили свою работу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник сотрудница компании "Просервис", где размещены серверы госучреждений, частного сектора и различных организаций Грузии.

"На данный момент около 99% сайтов восстановлены. Работы по устранению неполадок продолжаются и сейчас. Мы связываемся с владельцами сайтов, которые подверглись атаке, информируем их и вместе решаем проблему. Наши сотрудники до сих пор борются с последствиями атаки", - сказала сотрудница "Просервиса".

Между тем, в компании пока не могут дать ответа, кто мог бы стоять за атаками. "Это пока невозможно сказать. Мы еще изучаем произошедшее, занимаемся исследованием", - добавила она.

В заявлении МВД республики говорится, что массированная кибератака могла быть организована как внутри страны, так и за рубежом. "К этому времени доступ к большинству сайтов восстановлен. В ближайший период полностью будет восстановлено функционирование и других сайтов. Возможно, кибератака была осуществлена как внутри страны, так и из какого-то зарубежного государства. Министерство внутренних дел в рамках указанного расследования активно сотрудничает с партнерами, правоохранительными ведомствами других стран, в интенсивном режиме происходит обмен информацией", - сказано в заявлении.

В МВД подчеркнули, что активно продолжают работать и проводят все оперативные мероприятия для расследования дела. "Ведутся опросы всех тех лиц, которые, возможно, владеют важной для следствия информацией, а также осматривается техническое оборудование. Назначены соответствующие экспертизы", - добавили в ведомстве.

Об атаках

По неподтвержденным данным, порядка 15 тыс. сайтов в Грузии в понедельник утром подверглись атаке. Целью хакеров стал и официальный сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили, а также грузинские телекомпании, Первый канал Общественного вещателя Грузии, Imedi, Maestro и GDS. Неизвестные взламывали сайты и размещали на них фотографию бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back ("Я вернусь").

Все инциденты МВД расследует по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему) УК Грузии.