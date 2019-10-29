Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украинская оппозиция требует не допустить приватизации стратегических предприятий страны

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает необходимым составить при участии оппозиции и под контролем парламента новый список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) считает планы властей Украины по приватизации государственных предприятий сильнейшим ударом по экономическому суверенитету страны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ОПЗЖ.

Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Зеленский подписал указ, которым передал ряд предприятий из ведения Госуправления делами Фонду госимущества Украины (ФГУ) на приватизацию. В перечень вошли отель "Днепр", госпредприятие "Центр сервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети". Затем, согласно плану, ФГУ получит еще девять объектов, в числе которых отель "Украина", комплекс "Пуща водица", "Конча заспа", ликеро-водочный завод.

"Сегодня президент, парламентское монобольшинство и правительство стали "ликвидационной комиссией" украинской экономики. От имени и по поручению кредиторов власть стремится поскорее пустить с молотка лучшие государственные предприятия, украинскую землю и национальные природные ресурсы, - отмечается в сообщении. - Нанесен сильнейший удар по экономическому суверенитету нашей страны".

ОПЗЖ требует создать при участии оппозиции и под контролем парламента новый список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.

В партии считают, что команда Зеленского не в состоянии обеспечить развитие национальной экономики. "Она не может наладить работу государственных предприятий, мобилизовать инвестиции в развитие отечественной промышленности и сельского хозяйства. У власти нет компетентных управленцев, чтобы на этой основе создать эффективную систему социальной защиты населения", - отметили в партии.

В связи с этим оппозиция подготовила пакет законодательных инициатив, поправок к государственному бюджету, которые позволят ускорить экономический рост. "Мир, сокращение расходов на силовиков и чиновников дадут финансовые ресурсы для государственных инвестиций в развитие промышленности, для помощи фермерам и предпринимателям", - подытожили в партии.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента
Пока они близки к нулю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС