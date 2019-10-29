Украинская оппозиция требует не допустить приватизации стратегических предприятий страны

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) считает планы властей Украины по приватизации государственных предприятий сильнейшим ударом по экономическому суверенитету страны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ОПЗЖ.

Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Зеленский подписал указ, которым передал ряд предприятий из ведения Госуправления делами Фонду госимущества Украины (ФГУ) на приватизацию. В перечень вошли отель "Днепр", госпредприятие "Центр сервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети". Затем, согласно плану, ФГУ получит еще девять объектов, в числе которых отель "Украина", комплекс "Пуща водица", "Конча заспа", ликеро-водочный завод.

"Сегодня президент, парламентское монобольшинство и правительство стали "ликвидационной комиссией" украинской экономики. От имени и по поручению кредиторов власть стремится поскорее пустить с молотка лучшие государственные предприятия, украинскую землю и национальные природные ресурсы, - отмечается в сообщении. - Нанесен сильнейший удар по экономическому суверенитету нашей страны".

ОПЗЖ требует создать при участии оппозиции и под контролем парламента новый список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.

В партии считают, что команда Зеленского не в состоянии обеспечить развитие национальной экономики. "Она не может наладить работу государственных предприятий, мобилизовать инвестиции в развитие отечественной промышленности и сельского хозяйства. У власти нет компетентных управленцев, чтобы на этой основе создать эффективную систему социальной защиты населения", - отметили в партии.

В связи с этим оппозиция подготовила пакет законодательных инициатив, поправок к государственному бюджету, которые позволят ускорить экономический рост. "Мир, сокращение расходов на силовиков и чиновников дадут финансовые ресурсы для государственных инвестиций в развитие промышленности, для помощи фермерам и предпринимателям", - подытожили в партии.