СМИ: и.о. премьера Испании мог нарушить закон из-за публикации своей книги

МАДРИД, 29 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес мог нарушить закон из-за публикации своей книги под названием "Пособие по сопротивлению" (Manual de resistencia). Об этом сообщила во вторник газета АВС.

Санчес занял пост премьер-министра в начале июня 2018 года. Спустя месяц, 5 июля, он, как того требует закон, представил специальную декларацию, в которой должна была содержаться информация обо всей его деятельности за последние два года, то есть со 2 июня 2016 года. Газета получила доступ к данному документу, в котором Санчес заявил, что был парламентарием Конгресса депутатов (нижней палаты), а также генеральным секретарем Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП).

Что касается "профессиональной, коммерческой" деятельности или деятельности не по найму или по найму Санчес ничего не стал указывать. В этом разделе член правительства поясняет, работал ли он с какими-либо компаниями, что в будущем может привести к конфликту интересов. Таким образом, контракт на издательство своей книги Санчес не подписывал до вступления в должность премьера.

В мае он представил декларацию об имуществе и доходах депутатов и сенаторов, в которой фигурировало, что в 2018 году он получил €16,6 тыс. в виде "авторских прав". Хотя в документе не фигурирует, кто заплатил и.о. премьеру, издание заверяет, что речь идет об издателе пособия. Таким образом, если Санчес получил данные средства в 2018 году до момента вступления в должность главы кабмина, то он солгал в своей официальной декларации. Если же лидер ИСРП заработал эти деньги после, уже находясь на посту, это не является законным, утверждает газета.

"Пособие по сопротивлению" поступило в продажу в феврале. В книге Санчес рассказывает о своей карьере с того момента, когда он занял пост генсека ИСРП в 2014 году, и до времени, когда он получил должность премьера после вынесения вотума недоверия предыдущему консервативному правительству в июне 2018 года.