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СМИ: активиста гонконгской оппозиции сняли с выборов

Такое решение мотивировано тем, что 23-летний Джошуа Вонг открыто продвигает идеи независимости Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 октября. /ТАСС/. Один из самых известных в Гонконге оппозиционных молодежных активистов Джошуа Вонг, известный своими радикальными сепаратистскими взглядами, не был допущен до участия в ноябрьских выборах депутатов районных советов. Во вторник избирательные органы официально отказали ему в регистрации кандидатом, сообщила радиостанция RTHK.

Соответствующее решение мотивировано тем, что 23-летний лидер движения Demosisto открыто продвигает идеи независимости Гонконга, что противоречит Основному закону этого специального административного района Китая.

Вонг оказался единственным кандидатом, не допущенным до выборов в райсоветы, которые намечены на 24 ноября.

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