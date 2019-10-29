Подгруппы контактной группы приступили к работе в Минске

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Подгруппы по экономике, безопасности, гуманитарным и политическим вопросам контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступили во вторник к работе в Минске, передает корреспондент ТАСС.

Сегодня в Минске также состоится заседание участников контактной группы. Главной темой в повестке остается вопрос о разведении сил и средств в Золотом и Петровском. Ранее во вторник представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что "оснований для оптимизма - немного". По его словам, "на фоне неизменно меняющихся позиций украинской стороны надеяться на существенное продвижение в реализации договоренностей сложно".