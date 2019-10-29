Большинство жителей ФРГ выступили за санкции против Турции и ее исключение из НАТО

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Большинство жителей Германии - 58% - поддержали бы возможное исключение Турции из НАТО на фоне ее операции в Сирии, 18% выступили против. Таковы результаты опроса института YouGov, которые опубликованы во вторник.

61% респондентов выступил за введение экономических санкций против Турции, 69% - за прекращение экспорта военных товаров.

Агентство DPA, по заказу которого проведен опрос, отмечает, что Североатлантический договор 1949 года не регламентирует процедуру исключения участников из организации. В этой связи применить такую меру к Турции было бы проблематично. Пока в ФРГ за такой шаг выступают лишь в Левой партии. Глава МИД ФРГ Хайко Маас называл Турцию "важным союзником по НАТО".

В опросе участвовали 2033 человека.

Операция Турции в регионе

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям давалось 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы.