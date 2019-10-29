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Кризис на Украине
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Глава МИД Украины заявил, что в Золотом начался процесс разведения сил и средств

По словам Вадима Пристайко, задержка была связана с тем, что разведение должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ
Глава МИД Украины Вадим Пристайко EPA-EFE/STEPAN FRANKO
Описание
Глава МИД Украины Вадим Пристайко
© EPA-EFE/STEPAN FRANKO

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил во вторник о том, что в Золотом уже начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой ранее договоренностью в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны.

"Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня, - заявил он перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе. - Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ".

Теги
УкраинаКризис на Украине
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