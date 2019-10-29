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Лидер Каталонии призвал Мадрид дать согласие на плебисцит о самоопределении региона

Ким Торра заявил, что пять дней пытался дозвониться до и.о. председателя правительства Испании Педро Санчеса, но тот не ответил

МАДРИД, 29 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Глава правительства Каталонии Ким Торра призвал власти Испании согласиться на проведение нового референдума о самоопределении региона.

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"Мы готовы сесть за стол переговоров, не выдвигая предварительных условий, - отметил лидер автономной области в интервью ТАСС. - Правительство Каталонии будет выступать за согласованный с государством референдум о самоопределении". "Я всегда поддерживаю диалог, отсутствие насилия и право на самоопределение", - подчеркнул Торра.

"Я пять дней пытался дозвониться до и.о. председателя правительства Испании [Педро Санчеса], но он не захотел мне ответить, - сказал Торра. - На наш взгляд, это максимальное проявление безответственности. Испании нужно услышать Каталонию". Как считает региональный лидер, "можно говорить не о каталонском, а об испанском кризисе".

"Институциональная нестабильность, которую сейчас можно наблюдать в Испании, - результат неумения вести диалог, а также [неумения] политическим способом урегулировать политический конфликт", - добавил Торра. "Я готов защищать свою точку зрения везде, - уточнил он. - Я ездил на конференции в Мадрид, я ездил за границу, посещал американских конгрессменов, побывал во многих странах".

Комментируя вынесенный Верховным судом Испании приговор каталонским политикам, причастным к организации референдума о независимости 2017 года, Торра сказал: "Движение сторонников за независимость отреагировало на вердикт однозначно: "Мы вновь сделаем это (проведем голосование - прим. ТАСС)". "Мы намерены реализовать все права, в которых нам отказали, потому что проблема не только в [тюремных] сроках, к которым приговорили наших коллег, не только в праве на самоопределение. Этот вердикт существенно ограничивает права, которые, как мы считали, уже закреплены за нами: право на свободу самовыражения, право на проведение митингов", - отметил каталонский лидер.

Каталонский кризис

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью Конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

14 октября нынешнего года Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума, к тюремному заключению на срок до 13 лет. Это вызвало акции протеста по всему региону, многие из которых перерастали в беспорядки.

Правительство Испании неоднократно повторяло, что не позволит провести плебисцит по вопросу выхода Каталонии из состава страны.

Теги
ИспанияТорра, Ким
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