Глава Гонконга назвала "злонамеренными слухами" сообщения о перспективах своей отставки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 октября. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам опровергла сообщения ряда западных СМИ о том, будто Пекин ищет ей замену и собирается отправить в отставку. Выступая во вторник перед журналистами, она назвала это "злонамеренными слухами".

"Представитель МИД КНР уже выступал с разъяснениями, что это весьма злонамеренные, возможно, политически мотивированные спекуляции, слухи. Что касается меня, с самого начала возникновения общественных беспорядков и до сих пор центральное правительство выражало поддержку и уверенность в том, что я и моя команда, полиция способны справиться с ситуацией, положить конец насилию и вернуть Гонконг к нормальной жизни как можно скорее", - сказала она.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что китайское правительство готовит план по замене Кэрри Лам на высшем должностном посту в Гонконге. По данным источников издания, если решение будет одобрено председателем КНР Си Цзиньпином, временный глава администрации будет назначен к марту, когда состоится ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, и будет занимать пост до истечения срока полномочий Лам в 2022 году.

С начала лета здесь вспыхнули массовые антиправительственные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга полностью отказаться от этой инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.