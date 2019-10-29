Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Украины заявил, что Зеленский готов к встрече с Путиным

По словам Вадима Пристайко, украинский лидер "четко осознает, что можно и как можно достичь"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил во вторник, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

На эту тему

"Я думаю, что да, - ответил он на соответствующий вопрос журналистов во время инвестиционного форума в Мариуполе. - Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь".

При этом Пристайко не уточнил, идет ли в данном случае речь о встрече в рамках саммита "нормандской четверки" или же о двусторонней встрече только с главой российского государства. Вопрос главе МИД был задан в контексте подготовки встречи лидеров стран "нормандского формата".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичПристайко, Вадим Владимирович
Реклама на ТАСС
СМИ: премьер-министр Ливана намерен подать в отставку
Как передает телеканал Al Hadath, Сааду Харири не удалось договориться с президентом республики Мишелем Ауном и партнерами по парламентским фракциям о перестановках в кабмине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС