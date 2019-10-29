Глава МИД Украины заявил, что Зеленский готов к встрече с Путиным

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил во вторник, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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"Я думаю, что да, - ответил он на соответствующий вопрос журналистов во время инвестиционного форума в Мариуполе. - Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь".
При этом Пристайко не уточнил, идет ли в данном случае речь о встрече в рамках саммита "нормандской четверки" или же о двусторонней встрече только с главой российского государства. Вопрос главе МИД был задан в контексте подготовки встречи лидеров стран "нормандского формата".