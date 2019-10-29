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Кризис на Украине

В ЛНР заявили о возобновлении процесса разведения сил и средств у Золотого

В Луганске уточнили, что это произошло в 13:00
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© Александр Река/ТАСС

ЛУГАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Процесс разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе у города Золотое начался. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего, передает агентство Луганскинформцентр.

"Несмотря на то, что информацию о готовности украинской стороны выполнять разведение мы получили менее, чем за два часа до начала разведения, мы были готовы к выполнению этих мероприятий еще с 7 октября, даты, согласованной в контактной группе на заседании 1 октября. И мы воспользовались первой же возможностью, когда украинская сторона сообщила о готовности", - сказал Дейнего.

"Нам удалось наконец-то заставить Украину приступить к устранению нарушений на участке разведения в Золотом" - отметил глава МИД ЛНР, добавив, что разведение сил началось в 13:00.

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