В ЛНР заявили о возобновлении процесса разведения сил и средств у Золотого

ЛУГАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Процесс разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе у города Золотое начался. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего, передает агентство Луганскинформцентр.

"Несмотря на то, что информацию о готовности украинской стороны выполнять разведение мы получили менее, чем за два часа до начала разведения, мы были готовы к выполнению этих мероприятий еще с 7 октября, даты, согласованной в контактной группе на заседании 1 октября. И мы воспользовались первой же возможностью, когда украинская сторона сообщила о готовности", - сказал Дейнего.

"Нам удалось наконец-то заставить Украину приступить к устранению нарушений на участке разведения в Золотом" - отметил глава МИД ЛНР, добавив, что разведение сил началось в 13:00.