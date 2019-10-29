Суд в Гонконге приговорил протестующего к 200 часам работ за осквернение флага КНР

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 октября. /ТАСС/. Суд в Гонконге приговорил демонстранта к 200 часам общественных работ за участие в осквернении китайского флага. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post.

21-летний подсудимый по фамилии Лау был уличен в том, что наряду с другими радикалами принялся топтать сорванный национальный флаг и затем кинул его в мусорное ведро. Обвиняемый в суде признался, что участвовал в этой акции "ради забавы".

Это уже не первый случай осквернения флага КНР с начала массовых антиправительственных волнений, вспыхнувших в Гонконге с начала лета. Всего полиция провела расследование по девяти таким делам, нынешний приговор - первый. Подобные акты надругательства вызвали решительное возмущение и осуждение властей как в Гонконге, так и в Пекине.

Почти пять месяцев назад здесь вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам полностью отказаться от этой инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать беспорядки и акты вандализма.