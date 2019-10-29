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МИД Вьетнама получил просьбы о помощи от родственников пропавших в Великобритании

Дипломаты должны оперативно направлять полученную от британской полиции информацию во Вьетнам

ТАСС, 29 октября. Министерство иностранных дел Вьетнама получило обращения 14 вьетнамских семей о помощи в розыске своих родственников, пропавших в Великобритании. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление ведомства.

"Консульское управление МИД Вьетнама установило контакты с семьями пропавших людей и способствует в предоставлении информации, необходимой для ускорения розыска", - говорится в заявлении министерства.

Внешнеполитическое ведомство Вьетнама дало инструкции вьетнамскому посольству в Лондоне поддерживать постоянную связь с полицией Эссекса, расследующей дело об обнаружении в этом городе тел 39 человек в прицепе грузовика. По сообщениям, большинство из погибших могли быть гражданами Вьетнама. Дипломатам поручено оперативно направлять полученную от британской полиции биометрическую информацию во Вьетнам для сравнения с генетическими данными родственников пропавших.

В конце прошлой недели несколько семей из вьетнамской провинции Нгеан сообщили о своих родственниках, которые планировали отправиться на заработки в Великобританию и сейчас перестали выходить на связь. По оценкам британской полиции, в Соединенном Королевстве работают тысячи, а возможно, десятки тысяч нелегальных иммигрантов из Вьетнама.

Теги
ВеликобританияВьетнам
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