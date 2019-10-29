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Кризис на Украине

В штабе ВСУ заявили, что им неизвестно о начавшемся отводе войск в Золотом

По словам начальника пресс-центра штаба Андрея Агеева, никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Штаб проводимой Украиной в Донбассе силовой операции не располагает информацией о начавшемся в Золотом разведении войск. Об этом начальник пресс-центра штаба Андрей Агеев заявил во вторник в эксклюзивном комментарии Укринформу.

"Я не могу комментировать министра иностранных дел, но у нас подтвержденной от нашего командования (командования так называемой операцией объединенных сил (ООС) никакой информации на утро не было. Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится", - подчеркнул Агеев.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что в Золотом началось разведение войск. Эту информацию подтвердили в Луганской народной республике. По данным ЛНР, сигнальные ракеты о готовности к отводу были выпущены сторонами в 13:15 и 13:16 мск.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание зон безопасности на трех пилотных участках - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Первоначально удалось развести войска в первых двух пунктах. Но затем военные части вновь туда вернулись. Очередные попытки начались только летом нынешнего года, после прихода к власти нового президента Владимира Зеленского.

30 июня отвели войска в районе Станицы Луганской. В конце сентября на очередной встрече контактной группы стороны договорилось также об отводе войск в районе Золотого и Петровского. Оно должно было начаться 7 октября, однако вновь был сорвано по вине украинской стороны, которая начала заявлять о необходимости соблюдения прежде 7-дневного "периода тишины". Позже в район города Золотое прибыли боевики украинских националистических батальонов, которые заявили, что не дадут отводить войска. В минувшие выходные к ним поехал сам президент Владимир Зеленский. Его общение с радикалами закончилось перепалкой.

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