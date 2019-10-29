Полиция Турции задержала троих предполагаемых боевиков ИГ

ТАСС, 29 октября. Полиция Турции задержала троих подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), планировавших атаки в Стамбуле. Об этом во вторник сообщила газета Daily Sabah.

Как утверждает издание, атаки в Стамбуле планировались на празднованиях Дня республики 29 октября в качестве мести за ликвидацию главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади в Сирии. По одной из версий, подозреваемые планировали нападение на офис губернатора города.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.