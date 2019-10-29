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В порт Одессы вошли четыре корабля НАТО

В Минобороны Украины сообщили, что корабли будут находится в одесском порту в течение недели

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Группа из четырех кораблей НАТО прибыла в Одессу. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"К причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что корабли будут находится в одесском порту в течение недели. Цель их прибытия в украинском военном ведомстве не уточнили.

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БолгарияУкраинаСШАИспанияИталияРумыния
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