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Al Jazeera: двое военнослужащих погибли при взрыве в йеменской провинции Мариб

Взрыв произошел около временного штаба армии Йемена, когда там находился министр обороны страны

ТАСС, 29 октября. По меньшей два йеменских военнослужащих погибли при взрыве, произошедшем во вторник рядом со временным штабом армии Йемена, оборудованном в провинции Мариб. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, взрыв прогремел в то время, когда в штабе находился министр обороны Йемена Мухаммед аль-Макдиси. Глава оборонного ведомства проводил там совещание с армейским командованием.

По предварительным данным, йеменский министр обороны не пострадал.

В настоящее время ведется расследование причин инцидента.

Теги
Йемен
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