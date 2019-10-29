Al Jazeera: двое военнослужащих погибли при взрыве в йеменской провинции Мариб

ТАСС, 29 октября. По меньшей два йеменских военнослужащих погибли при взрыве, произошедшем во вторник рядом со временным штабом армии Йемена, оборудованном в провинции Мариб. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, взрыв прогремел в то время, когда в штабе находился министр обороны Йемена Мухаммед аль-Макдиси. Глава оборонного ведомства проводил там совещание с армейским командованием.

По предварительным данным, йеменский министр обороны не пострадал.

В настоящее время ведется расследование причин инцидента.