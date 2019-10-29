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Президент Украины заявил о проведении налоговой реформы до 2021 года

В то же время Владимир Зеленский не уточнил, какими будут основные принципы этой реформы

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский заявил во вторник о планах проведения в стране налоговой реформы, которая должна завершиться в 2021 году.

"Мы продолжим евроинтеграцию и гармонизацию украинского законодательства с европейским. Проведем глубинную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году. Искореним неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов", - сказал Зеленский, выступая на инвестиционной конференции в Мариуполе.

Глава государства не уточнил, какими будут основные принципы налоговой реформы на Украине.

После победы Зеленского на выборах президента в апреле нынешнего года, советник его предвыборного штаба по вопросам государственных финансов Даниил Гетманцев [ныне депутат парламента] сообщил о планах налоговой реформы, включающей амнистию капитала, отмену планов по сбору налогов, перевод налоговых процедур в электронную форму. Администрация Зеленского также намерена принять предложенный прежним президентом Петром Порошенко законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, который взимается с дивидендов и других платежей, выводящих средства из оборота предприятия.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил в понедельник, что Украине следовало бы отменить единый социальный взнос (ЕСВ) и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По словам Милованова, компенсировать поступления в бюджет в этом случае следует за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов. Министр оговорился, что его высказывания следует рассматривать не как конкретное предложением по налоговой реформе, а как приглашение к дискуссии по изменению налоговой системы.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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