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СМИ: в центре Бейрута произошли столкновения демонстрантов и сторонников правительства

Как передает Al Hadath, сторонники шиитского движения "Амаль" попытались силой разблокировать проезд по эстакаде Ринг

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Столкновения между участниками протестного движения и активистами партий, входящих в правительство, вспыхнули во вторник на эстакаде Ринг в центре Бейрута. Как сообщил телеканал Al Hadath, группа сторонников шиитского движения "Амаль" попыталась силой разблокировать проезд по эстакаде, которая связывает западные и восточные кварталы столицы.

Силы безопасности и военнослужащие ливанской армии пресекли драки и вклинились между толпами демонстрантов из двух противоборствующих лагерей. По предварительной информации, в стычках пострадали шесть человек.

Столкновения начались после поступившей информации о возможной отставке премьер-министра Саада Харири. По сведениям Al Hadath, к его резиденции в Бейт-эль-Васат направлены сейчас дополнительные полицейские формирования. Стражи порядка заметно усилили свое присутствие в районе центральных площадей столицы, занятых демонстрантами.

Теги
ЛиванХарири, Саад
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