Военные Украины заявили о закрытии района Черного моря из-за проведения ракетных стрельб

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Часть воздушного и морского пространства Черного моря у побережья Херсонской области будет закрыто с 31 октября по 4 ноября в связи с проведением стрельб зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Об этом сообщили во вторник в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"С 31 октября по 4 ноября 2019 на государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины "Ягорлык" пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК "Бук-М1", С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет в зенитных ракетных комплексов С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и <...> испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Украинские военные отметили, что они распространили соответствующие предупреждения об опасности в связи с закрытием воздушного и морского пространства в районе проведения боевых стрельб ЗРК.