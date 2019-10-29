Заседание контактной группы по Донбассу проходит в Минске

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Заседание контактной группы по урегулированию на востоке Украины проходит во вторник в Минске. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

"В Минске началось очередное заседание контактной группы, - заявляет дипломатическое ведомство республики. - На обсуждение вынесены вопросы, рассмотренные в рамках работы профильных групп."

Центральной темой повестки подгруппы по вопросам безопасности остаются вопросы устранения нарушений Вооруженными силами Украины (ВСУ) на ранее разведенных участках в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Работа подгруппы по гуманитарным вопросам сосредоточена на двух основных пунктах повестки - обмене удерживаемыми лицами и разработке механизма поиска без вести пропавших. Основной темой повестки подгруппы по экономическим вопросам стали проблемные аспекты работы компании "Вода Донбасса". Работа политической подгруппы была сосредоточена на обсуждении ряда практических вопросов, касающихся особого статуса Донбасса и его закрепления в Конституции Украины, отмечает МИД ДНР.

Ранее во вторник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава МИД Луганской народной республики Владислав Дейнего сообщили о начале разведения сил сторон конфликта в районе города Золотое.