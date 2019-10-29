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Военная операция Турции на севере Сирии
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СМИ: шесть сирийских военных погибли в столкновениях с отрядами турецкой армии и оппозиции

Официальных комментариев со стороны командования сирийской армии по данному поводу не поступало

ТАСС, 29 октября. Шесть сирийских военных убиты в ходе вооруженных столкновений между отрядами сирийской армии с турецкими силами и выступающими на их стороне формированиями сирийской оппозиции в приграничных районах на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya.

Официальных комментариев со стороны командования сирийской армии по данному поводу не поступало.

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Ранее телеканал сообщил, что турецкие военнослужащие и боевики воюющих на стороне Турции формирований вооруженной сирийской оппозиции захватили в плен 14 солдат сирийской армии.

"Турецкая армия и лояльные ей формирования взяли в плен 14 солдат сирийской армии в населенном пункте Телль-Тамер", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее во вторник телеканал Sky News Arabia сообщил о том, что на северо-востоке Сирии были якобы зафиксированы первые столкновения между подразделениями сирийских и турецких войск.

13 октября агентство SANA сообщило о том, что Дамаск по договоренности с курдами направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии. В течение следующих нескольких дней сирийская армия без боя заняла ряд городов и населенных пунктов, находящихся в курдских районах. В их числе Табка, Манбидж, Ракка и Кобани. 17 октября подразделения сирийской армии вышли к границе с Турцией.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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