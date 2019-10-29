СМИ: шесть сирийских военных погибли в столкновениях с отрядами турецкой армии и оппозиции

ТАСС, 29 октября. Шесть сирийских военных убиты в ходе вооруженных столкновений между отрядами сирийской армии с турецкими силами и выступающими на их стороне формированиями сирийской оппозиции в приграничных районах на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya.

Официальных комментариев со стороны командования сирийской армии по данному поводу не поступало.