Пентагон заключил контракт на строительство 478 истребителей F-35

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму $34 млрд. Об этом сообщила во вторник на брифинге для журналистов заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

"Министерство обороны США и Lockheed Martin достигли значительного прогресса и заключили соглашения, - сказала она. - Договоренность на $34 млрд касается 478 истребителей".

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимали до недавних пор восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Еще эти самолеты покупают Израиль и Япония.