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В США считают, что купленные Турцией С-400 будут в полной боеготовности к концу 2019 года

Россия сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400 в сентябре 2017 года. Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Власти США ожидают, что купленные Турцией у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 достигнут полной боевой готовности к концу текущего года. Об этом сообщила во вторник на брифинге для журналистов в Пентагоне заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

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"Мы ожидаем, что они будут в полной боевой готовности к концу года", - сказала она.

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. Пентагон 17 июля официально объявил о запуске процесса исключения Турции из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Министерство обороны США пояснило, что данный шаг не является частью санкций. Последние могут быть введены в дополнение к решению по F-35. Тем не менее 28 августа министр обороны США Марк Эспер допустил, что Вашингтон может рассмотреть возможность возвращения Анкары в программу создания F-35, если Турция избавится от С-400.

В новость были внесены изменения (16:30 мск) - добавлены подробности.

Теги
СШАТурцияРоссияЭспер, Марк
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