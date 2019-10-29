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Кризис на Украине

СМИ: украинские радикалы остаются в Золотом

Издание "Страна" сообщает, что в район стянуты полицейские

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Украинские радикалы пока не покинули окрестности города Золотого, где во вторник стороны конфликта начали разведение войск. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

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"Националисты продолжают оставаться в Золотом. Они пока не проявляют каких-то активных действий, но стоят группами поблизости от блок-постов. С виду не вооружены, их проверили еще вчера полицейские", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в район Золотого стянуты полицейские. "Все это происходит за чертой города. В само Золотое еще накануне подтянуто несколько подразделений полицейского спецназа для профилактики провокаций", - говорится в сообщении.

По данным издания, "на опорных пунктах продолжают находиться вооруженные группы, находящиеся в арьергарде и страхующие развод войск".

Ранее во вторник стороны конфликта в Донбассе начали отвод войск в районе города Золотое на линии соприкосновения в Луганской области. Это произошло без каких-либо предварительных объявлений, неожиданно не только для СМИ, но и для многих участников самого процесса. При этом наблюдатели отметили, что похожий на спецоперацию отвод начался после столь же неожиданной поездки в этот район в минувшие выходные самого президента Владимира Зеленского, который попытался провести переговоры с засевшими там радикалами.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеСурков, Владислав ЮрьевичЗеленский, Владимир Александрович
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