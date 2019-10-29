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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади
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Трамп заявил, что США уничтожили наиболее вероятного преемника главаря ИГ

Американский лидер ранее объявил о ликвидации Бакра аль-Багдади в Сирии
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Carolyn Kaster

ТАСС, 29 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что наиболее вероятный преемник главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади был ликвидирован американскими военными.

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"Только что подтвердили, что главный преемник Абу Бакра аль-Багдади был уничтожен американскими войсками. Весьма вероятно, он занял бы этот пост. Но теперь он также мертв!" - сообщил на своей странице в Twitter американский лидер.

27 октября Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Президент США поблагодарил за содействие в проведении этой операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию.

В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.

Теги
СШАТрамп, ДональдЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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