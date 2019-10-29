Минюст Украины призвал "Миротворец" не публиковать информацию о представителях РФ в ЕСПЧ

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Иван Лищина призвал сайт "Миротворец" не публиковать информацию о представителях РФ в ЕСПЧ и других участниках судебных слушаний в рамках дел Украины против РФ до вынесения судебного решения. Об этом Лищина написал во вторник в Facebook.

"Минюст <...> просит воздержаться от публикации информации о некоторых лицах, представляющих РФ или предоставляющих доказательства/показания по межгосударственным делам Украины против России, до рассмотрения дела по существу и вынесения решения ЕСПЧ", - отметил он.

В частности, замминистра назвал дело "Украина против России (по Крыму)" в ЕСПЧ, первые слушания которого состоялись 11 сентября. Как отметил Лищина, после устных слушаний в течение сентября-октября российское правительство пожаловалось в Минюст Украины и ЕСПЧ на то, что "Миротворец" внес в свои базы данных представителей России в ЕСПЧ. По его словам, правительство РФ, ссылаясь на статьи Регламента ЕСПЧ, которые являются обязательными для обеих сторон в процессе, "расценивает это как запугивание и давление на Россию <...> и требует от ЕСПЧ прекратить рассмотрение, признав это неприемлемым и недобросовестным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике деятельность сайта "Мировторец", однако заявил, что он не может закрыть его, потому что считает неправильным вмешательство в работу сайтов и СМИ.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта. Одним из последним в "Миротворец" попал депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко, который в этом месяце выступил в эфире российского телевидения.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну. После убийства журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, незадолго до преступлений были опубликованы на данном ресурсе, против сотрудников сайта было возбуждено уголовное дело. В связи с требованиями ЕС проект был на некоторое время закрыт. Но вскоре "Миротворец" возобновил работу, невзирая на многочисленные протесты. Инициатором создания сайта "Миротворец" СМИ называют бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко, который сейчас занимает пост заместителя министра внутренних дел Украины. В РФ по решению суда доступ к сайту заблокирован.