В Грузии заявили о восстановлении работы всех сайтов в стране после кибератаки

ТБИЛИСИ, 29 октября. /ТАСС/. Грузинские сайты, подвергшиеся в понедельник массированной кибератаке, восстановили свою работу. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании "Просервис", где размещены серверы госучреждений, частного сектора и различных организаций Грузии.

"Результаты самой масштабной кибератаки устранены. В ходе атаки была выведена из строя большая часть веб-страниц, расположенных на серверах компании "Просервис". Сразу после того, как проблема была обнаружена, компания "Просервис" вместе с министерством внутренних дел и ведущими специалистами этой отрасли в непрерывном режиме приступила к работе до полного искоренения итогов случившегося. К 03:00 [02:00 мск] 29 октября были восстановлены почти все сайты, расположенные на хостинге "Просервиса". Сейчас компания работает в бесперебойном режиме", - сказано в заявлении.

По неподтвержденным данным, порядка 15 тыс. сайтов в Грузии в понедельник утром подверглись атаке. Целью хакеров стал официальный сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили, а также грузинские телекомпании: Первый канал Общественного вещателя Грузии, IMEDI, "Маэстро" и GDS. Неизвестные взламывали сайты и размещали на них фотографию бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back ("Я вернусь"). IMEDI и "Маэстро" до сих пор работают в чрезвычайном режиме и вещают в ограниченном формате.

Все инциденты МВД расследует по статьям 284 ("Самовольное проникновение в компьютерную систему") и 286 ("Посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему") УК Грузии.