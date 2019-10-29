В ЛНР заявили, что в Минске по вине Киева вновь не согласовали обмен удерживаемыми лицами

ЛУГАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Участники рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию на востоке Украины не смогли достичь договоренностей об обмене удерживаемыми лицами. В решении данного вопроса не удалось подвинуться по вине Киева, заявила во вторник представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

"Украинская сторона, к нашему большому сожалению, вновь не проявила должного усердия в вопросе подтверждения удерживаемых лиц и не провела их процессуальную очистку. Поэтому данный вопрос по вине Киева остается открытым", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

Кобцева отметила готовность ЛНР продвигаться в вопросе обмена удерживаемыми лицами. "ЛНР в свою очередь готова к конкретным действиям в этом вопросе, но только при зеркальных шагах украинской стороны, которые Киев пока не делает", - подчеркнула Кобцева.

По ее словам, участники рабочей подгруппы также не смогли достичь прогресса в вопросе ремонта моста у Станицы Луганской, так как Киев не представил окончательный проект ремонта разрушенного украинскими силовиками пролета.

Еще на встрече контактной группы 17 июля было согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Киевом представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на 69 украинских силовиков, содержащихся на территории двух республик. Из них 50 человек находятся в ДНР и 19 - в ЛНР. Представители республик Донбасса заявляли, что готовы осуществить этот обмен до конца сентября. Однако украинская сторона сначала попросила шесть недель на так называемую процессуальную очистку лиц, которых они готовы передать. Когда это время истекло, Киев попросил еще шесть недель, а глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что записанная в Минских соглашениях формула обмена "всех на всех", возможно, не самая идеальная.

Сегодня в Минске прошло заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В белорусской столице также состоялись заседания подгрупп по экономике, безопасности, гуманитарным и политическим вопросам контактной группы.