Британский парламент решил рассмотреть дополнительные поправки к биллю о выборах

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Палата общин британского парламента рассмотрит дополнительные поправки к предложенному премьер-министром Борисом Джонсоном биллю о проведении досрочных выборов 12 декабря. В ходе состоявшегося во вторник процедурного голосования 312 депутатов выступили за то, чтобы получить больше времени на внесение и рассмотрение поправок, 295 законодателей высказались против этого.

Такой исход голосования может существенно затруднить принятие правительственного законопроекта, который должен позволить Джонсону назначить выборы вне очереди при поддержке простого большинства депутатов Палаты общин.

Необходимость вынести на рассмотрение парламента короткий билль назрела после того, как в понедельник правительство Джонсона не смогло набрать две трети голосов депутатов, чтобы назначить досрочные выборы согласно установленной процедуре. Закон 2011 года требует, чтобы выборы поддержало квалифицированное большинство - не менее 434 из 650 депутатов нижней палаты парламента. Билль Джонсона позволяет обойти это ограничение и добиться проведения выборов простым большинством голосов, что потребует поддержки всего 320 их 639 голосующих членов Палаты общин.

Хотя оппозиционные партии, похоже, позволят Джонсону добиться своего и провести выборы раньше положенного срока, который должен был подойти лишь в 2022 году, они также готовятся внести поправки в правительственному биллю. Речь идет об изменении даты проведения выборов с 12 на 9 декабря, а также предоставлении возможности голосовать британцам в возрасте 16 и 17 лет, большинство из которых выступают против Brexit.