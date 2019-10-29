Кучма рассчитывает на согласование в "нормандском формате" дорожной карты урегулирования

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Согласование дорожной карты урегулирования конфликта на востоке Украины может произойти на встрече лидеров "нормандской четверки". Такое мнение высказал представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма, сообщила во вторник его пресс-секретарь Дарья Олифер.

"Итоги работы контактной группы за последний период открыли путь к встрече в "нормандском формате" на высшем уровне, где, по мнению Леонида Кучмы, возможно согласование дорожной карты достижения мира на Украине, - написала Олифер в Facebook по итогам заседания контактной группы в Минске. - Так, сегодня контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе населенного пункта Золотое. В соответствии с Рамочным решением контактной группы от 2016 года следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе населенного пункта Петровское".

При этом Олифер повторила позицию Киева о необходимости соблюдения предварительного условия в семь дней тишины. Между тем в Донецкой и Луганской народных республиках неоднократно подчеркивали, что это условие не является обязательным в данном случае, так как речь идет о восстановлении в Золотом и Петровском зон безопасности, уже созданных в 2016 году, но позднее вновь занятых украинскими силовиками.

Олифер также сообщила, что на заседании контактной группы украинская сторона вновь заявила, что "урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения вопросов безопасности вместе с урегулированием проблемы контроля за украинско-российской границей".

Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение амнистии, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При этом, согласно документу, передача границы Украине должна состояться после проведения выборов в Донбассе и введения особого статуса региона.