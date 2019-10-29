Франция призвала власти Ливана гарантировать единство страны

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Франция призывает ливанские власти гарантировать стабильность основных политических институтов и единство страны. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая перед депутатами Национального собрания (нижняя палата французского парламента).

"Ливан переживает очень серьезный кризис с массовыми волнениями, с инцидентами, напряженностью, - отметил он. - В этой ситуации Франция призывает ливанские власти сделать все, чтобы гарантировать стабильность институтов и единство Ливана".

Заявление Ле Дриана прозвучало сразу после известий об отставки премьер-министра Ливана Саада Харири. "Это еще более осложняет ситуацию", - отметил министр.

Ранее во вторник Харири заявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы коалиционного кабинета. По словам премьер-министра, он старался найти выход из кризиса и ответить на требования народа. "Однако все эти попытки зашли в тупик", - отметил он.

Заявление Харири об уходе в отставку прозвучало на фоне продолжающихся с 17 октября массовых акций протеста, парализовавших Ливан. Демонстранты на центральных площадях Бейрута требовали отставки коалиционного кабинета, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.