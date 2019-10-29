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Кризис на Украине

Контактная группа согласовала дату отвода войск в Петровском, но не называет ее

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов подтвердил, что дата разведения в Петровском была согласована

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию на востоке Украины согласовала на своем заседании во вторник дату разведения войск в районе населенного пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе, но ни один из участников переговоров не стал ее публично озвучивать.

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Отвечая после встречи на вопросы журналистов, спецпредставитель председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик отказался называть какие-либо даты, ограничившись лишь фразой о том, что "во вторник стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом и продолжили переговоры о возобновлении разведения в Петровском".

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов в свою очередь подтвердил, что дата разведения в Петровском была согласована, но также не стал ее называть.

Более открыто на эту тему после встречи в Минске высказалась глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

"Сегодня это было предметом обсуждения [разведение в Золотом и Петровском], - сказала она журналистам. - Приветствуем тот факт, что украинская сторона выразила готовность к устранению прежних нарушений на этих участках. Мы договорились о фиксированной дате устранения этих нарушений". Но при этом, по ее словам, "была достигнута договоренность с украинской стороной не озвучивать дату, поскольку есть определенные сложности".

"Украинским властям не просто удержать ситуацию, не просто осуществить разведение, - констатировала Никонорова. - Дата зафиксирована. Мы идем в соответствии с планом-графиком. Мы дату не будем озвучивать. Есть просьба украинской стороны. Они опасаются, что могут быть провокации, которые сорвут процесс. Ни мы, ни представители Украины не заинтересованы в этом".

После того, как контактная группа в последний раз договорилась возобновить отвод войск в Донбассе, он оказался сорван. Сначала в Киеве заявили, что для этого требуется выполнить условие о семидневном периоде тишины. На это ДНР и ЛНР напомнили, что это условие в данном случае не применяется, так как речь идет не о новом отводе войск, а об устранении нарушения в Золотом и Петровском, откуда войска уже были ранее выведены, но затем опять вернулись на исходные позиции.

Позже стало очевидно, что главной причиной срыва договоренности стала неспособность Киева совладать с националистами, которые сумели прорваться в Золотое и объявить, что будут его защищать. В минувшие выходные уговаривать их поехал сам президент Владимир Зеленский. Но беседа закончилась перебранкой.

В результате во вторник утром глава МИД Украины Вадим Пристайко объявил о том, что отвод сил и средств в Золотом уже начался. Это стало полной неожиданностью для всех, в том числе для руководства украинской силовой операцией в Донбассе, которое поначалу заявило, что ему ничего об этом неизвестно. И лишь три часа спустя военные подтвердили, что "процесс пошел".

Разведение сил в Донбассе

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание в регионе трех пилотных зон безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах. Но затянувшийся процесс в районе Станицы Луганской привел к тому, что выведенные ранее воинские части из Золотого и Петровского вновь туда вернулись.

Попытки возобновить отвод войск вновь начались только летом нынешнего года, после прихода к власти на Украине нового президента Владимира Зеленского. 30 июня стороны наконец отвели войска в районе Станицы Луганской. Но с тех пор процесс вновь застопорился.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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