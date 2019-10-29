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В Киеве несколько тысяч педагогов вышли на акцию протеста

Митингующие требовали от парламентариев сохранить им надбавки и зарплаты

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч преподавателей учебных заведений Киева и других регионов Украины провели протестную акцию в центре украинской столицы с требованием не допустить ухудшения условий труда для работников образовательной сферы. Как передает корреспондент ТАСС, около 14:00 мск они собрались на площади Независимости, затем организованной колонной проследовали к зданию Верховной рады.

Митингующие требовали от парламентариев при рассмотрении проекта закона "О полном общем среднем образовании" сохранить надбавки и зарплаты, в том числе за выслугу лет, сохранить возможность работы по бессрочным трудовым договорам для работников пенсионного возраста. Кроме того, педагоги требовали отказаться от идеи ввести 40-часовую рабочую неделю и обязательную сертификацию.

От парламента протестующие потребовали предусмотреть расходы на сферу образования в размере не менее 7% ВВП, а от правительства - повышения зарплат. Протестующие заявили, что будут использовать все возможности для защиты своих прав. Митинг прошел без нарушения правопорядка, сообщили в столичной полиции.

Ранее в октябре учителя в Житомирской области Украины перекрывали международную трассу "Киев - Ковель - Ягодин", требуя погасить задолженность по зарплате.

Теги
Украина
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