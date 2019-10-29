СМИ: Трюдо сообщил генерал-губернатору Канады о намерении сформировать новое правительство

ОТТАВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт и объявил ей о своем намерении сформировать в ближайшее время новое правительство. Об этом во вторник сообщил телеканал Global News.

Телеканал распространил видеозапись того, как кортеж премьер-министра покидает резиденцию генерал-губернатора страны в Оттаве. В понедельник пресс-служба Трюдо сообщила, что у него 29 октября запланирована соответствующая встреча с Пейетт, которая пройдет без представителей СМИ.

На прошлой неделе премьер сообщил, что сформирует новый кабинет министров к 20 ноября. По итогам прошедших 21 октября парламентских выборов не смогли переизбраться от своих округов два министра из правительства Трюдо - министр общественной безопасности и гражданской защиты Ральф Гудейл и глава Минприроды Канады Амарджит Сохи. Кроме того, еще два члена кабмина - министр по межведомственным связям, вопросам развития северных территорий и внутренней торговли Доминик Леблан и министр по вопросам диверсификации международной торговли Джеймс Карр - в настоящее время проходят курсы лечения от рака. При формировании правительства Трюдо пообещал придерживаться принципа гендерного равенства, при котором половина постов достанется мужчинам, половина - женщинам.

Либеральная партия 21 октября одержала победу на парламентских выборах, но не получила большинство в нижней палате законодательного органа страны - Палате общин. Для формирования правительства большинства либералам необходимо было 170 мандатов, они смогли набрать 157. Трюдо как лидер партии сохранил пост премьер-министра Канады.