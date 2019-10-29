Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Трюдо сообщил генерал-губернатору Канады о намерении сформировать новое правительство

Ранее премьер уже заявлял, что сформирует новый кабинет министров к 20 ноября

ОТТАВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт и объявил ей о своем намерении сформировать в ближайшее время новое правительство. Об этом во вторник сообщил телеканал Global News.

Телеканал распространил видеозапись того, как кортеж премьер-министра покидает резиденцию генерал-губернатора страны в Оттаве. В понедельник пресс-служба Трюдо сообщила, что у него 29 октября запланирована соответствующая встреча с Пейетт, которая пройдет без представителей СМИ.

На прошлой неделе премьер сообщил, что сформирует новый кабинет министров к 20 ноября. По итогам прошедших 21 октября парламентских выборов не смогли переизбраться от своих округов два министра из правительства Трюдо - министр общественной безопасности и гражданской защиты Ральф Гудейл и глава Минприроды Канады Амарджит Сохи. Кроме того, еще два члена кабмина - министр по межведомственным связям, вопросам развития северных территорий и внутренней торговли Доминик Леблан и министр по вопросам диверсификации международной торговли Джеймс Карр - в настоящее время проходят курсы лечения от рака. При формировании правительства Трюдо пообещал придерживаться принципа гендерного равенства, при котором половина постов достанется мужчинам, половина - женщинам.

Либеральная партия 21 октября одержала победу на парламентских выборах, но не получила большинство в нижней палате законодательного органа страны - Палате общин. Для формирования правительства большинства либералам необходимо было 170 мандатов, они смогли набрать 157. Трюдо как лидер партии сохранил пост премьер-министра Канады.

Теги
КанадаТрюдо, Джастин
Реклама на ТАСС
Палата общин не будет голосовать по неприемлемым для Джонсона поправкам к биллю о выборах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС