СМИ: иракская полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Багдаде

ТАСС, 29 октября. Иракские полицейские применили гранаты со слезоточивым газом против демонстрантов, участвующих в протестных акциях в центре столицы страны, Багдаде. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющимся данным, слезоточивый газ был использован силами безопасности на одной из главных площадей иракской столицы, Тахрир, где собрались тысячи протестующих. По поступающим сообщениям, некоторое время назад на этой же площади было отключено освещение.

На прошлой неделе, после некоторого затишья, в Багдаде и некоторых провинциях в центральной и южной частях Ирака возобновились демонстрации и беспорядки. Участники акций протестуют против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. 28 октября в Багдаде вплоть до дальнейшего уведомления был введен комендантский час, который действует с полуночи до шести часов утра (совпадает с московским). По информации на вечер 28 октября, при новой волне протестов были убиты более 80 человек.