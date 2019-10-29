Демократы запросили данные у помощника Трампа, который слышал его разговор с Зеленским

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Демократы в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа запросили информацию у его помощника, который слышал телефонный разговор американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN .

По словам его источников, речь идет о Роберте Блэре, который входит в число помощников Трампа, а также является старшим советником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни. Законодатели рассчитывают, что Блэр ответит на их вопросы, касающиеся политики администрации США в отношении Украины. По сведениям телеканала, Блэр пока не дал однозначного ответа на запрос демократов. Если он не согласится предоставить им информацию добровольно, законодатели могут потребовать этого под угрозой суда.

Блэр ранее работал в административно-бюджетном управлении Белого дома и отвечал, в частности, за проведение программ, касающихся национальной безопасности страны. В публикации отмечается, что он входил в число лиц, которые слышали состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа с Зеленским. Эта беседа вызвала скандал в Вашингтоне и стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.