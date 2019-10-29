Украина и Всемирный банк основали фонд для международной поддержки Донбасса

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Украина совместно со Всемирным банком (ВБ) запустили фонд для международной поддержки Донбасса. Об этом во вторник заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе первого инвестиционного форума в Мариуполе, в котором участвуют инвесторы и представители из более 45 стран.

"Говоря о будущем, мы с нашим партнером - Всемирным банком - запускаем работу фонда международной партнерской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что в ходе форума во вторник украинской стороной были представлены "потенциальным инвесторам сотни проектов", а также уточнил, что было подписано 12 меморандумов, "которые открывают путь к проектам стоимостью в миллиарды долларов ".