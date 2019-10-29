Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бельгийские ВВС сообщили о перехвате группы российских самолетов над Балтикой

Среди самолетов РФ были истребители Су-35

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Бельгийские истребители F-16 выполнили перехват группы российских самолетов, среди которых были Су-35. Соответствующее утверждение было опубликовано в Twitter ВВС Бельгии.

"Наши F-16, размещенные в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых находился могущественный Су-35 Flanker (согласно классификации НАТО - прим. ТАСС). Наши пилоты и наземный персонал делают отличную работу, охраняя воздушное пространство альянса", - говорится в сообщении, под которым размещена фотография истребителей F-16 и Су-35 в небе в непосредственной близости друг от друга.

Бельгийские F-16 в настоящее время входят в миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства над Прибалтикой.

Данная миссия была запущена 30 марта 2004 года, в нее входят на ротационной основе самолеты государств альянса. По российским оценкам, начало воздушного патрулирования НАТО этой территории в период, когда в регионе не существовало никаких военных угроз, стало одним из первых шагов альянса по военной эскалации ситуации у границ России в XXI веке.

Теги
БельгияРоссия
Реклама на ТАСС
Brexit
ЕС окончательно одобрил третью отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года
По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, эта отсрочка с высокой вероятностью станет последней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС