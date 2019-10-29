Бельгийские ВВС сообщили о перехвате группы российских самолетов над Балтикой

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Бельгийские истребители F-16 выполнили перехват группы российских самолетов, среди которых были Су-35. Соответствующее утверждение было опубликовано в Twitter ВВС Бельгии.

"Наши F-16, размещенные в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых находился могущественный Су-35 Flanker (согласно классификации НАТО - прим. ТАСС). Наши пилоты и наземный персонал делают отличную работу, охраняя воздушное пространство альянса", - говорится в сообщении, под которым размещена фотография истребителей F-16 и Су-35 в небе в непосредственной близости друг от друга.

Бельгийские F-16 в настоящее время входят в миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства над Прибалтикой.

Данная миссия была запущена 30 марта 2004 года, в нее входят на ротационной основе самолеты государств альянса. По российским оценкам, начало воздушного патрулирования НАТО этой территории в период, когда в регионе не существовало никаких военных угроз, стало одним из первых шагов альянса по военной эскалации ситуации у границ России в XXI веке.