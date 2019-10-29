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Кризис на Украине

МИД ДНР: Киев ушел от ответа на вопрос о продлении закона об особом статусе Донбасса

Введение в силу закона об особом статусе Донбасса не должно быть предметом дискуссии, считает глава ведомства Наталья Никонорова

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. На заседании политической подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе украинская сторона попыталась избежать диалога по выполнению своих обязательств в соответствии с минскими соглашениями. Такое заявление сделала глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

"Сегодня наблюдали новые способы представителей украинской стороны в группе по политическим вопросам уйти от ответственности по выполнению соответствующей части комплекса мер. Помимо попыток подмены института особого статуса понятием "децентрализация", представители Киева ушли от прямого ответа на вопрос о продлении закона об особом статусе Донбасса и имплементации уже согласованной в Минске "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - сказала Никонорова.

Однако, по ее словам, "представитель Украины в контактной группе заверил, что данный вопрос находится на контроле, и проблема известна". Никонорова подчеркнула, что введение в силу закона об особом статусе Донбасса и его закрепление в конституции не должны быть предметом дискуссии - "это обязательство Украины, закрепленное резолюцией Совета Безопасности ООН". "Это первоочередные вопросы повестки политической группы, и, затягивая данный процесс, Киев демонстрирует не только неуважение к мирным переговорам, но и к соответствующим международным инстанциям", - указывается в заявлении.

Закон и формула

В октябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в соответствии с которым в данных районах на три года устанавливался особый статус. Однако на практике закон Украиной не применялся. В марте 2015 года Порошенко вопреки минским соглашениям без согласования с представителями Донбасса внес в данный закон поправки, которые фактически заблокировали действие документа. Срок действия закона, который неоднократно продлевался украинскими властями, истекает 31 декабря 2019 года.

В настоящее время в ходе дискуссий в Минске ЛНР и Донецкая народная республика (ДНР) настаивают на реализации предложенной в конце 2015 года главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером формулы урегулирования конфликта в Донбассе. Она предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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