Reuters: Палата общин не будет голосовать по неприемлемым для Джонсона поправкам

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Заместитель спикера Палаты общин Линдсей Хойл не позволил депутатам проголосовать по неприемлемым для правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поправкам к биллю о досрочных парламентских выборах. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters, ссылаясь на опубликованный парламентский документ.

По информации агентства, Хойл не стал отбирать для вечернего голосования поправки, которые предоставили бы право голосовать проживающим на территории королевства гражданам ЕС, а также понизили бы избирательный возраст с 18 до 16 лет. Как ранее заявил официальный представитель премьер-министра, правительство было готово снять билль о выборах с голосования, если бы парламент утвердил любую из этих поправок.

При этом Палате общин разрешат проголосовать по вопросу о переносе предлагаемой правительством даты выборов с 12 на 9 декабря.

Во вторник кабинет Джонсона предложил Палате общин рассмотреть и принять законопроект, который позволит назначить внеочередные парламентские выборы простым большинством голосов депутатов в обход требований действующего законодательства. Палата общин согласилась, чтобы билль был рассмотрен по ускоренной процедуре - всего за один день, однако также проголосовала за то, чтобы у депутатов была возможность внести в него дополнительные поправки. Ключевыми являлись: перенос предлагаемой правительством даты выборов на 9 декабря, предоставление возможности голосовать гражданам других стран ЕС, а также британцам в возрасте 16 и 17 лет, большинство из которых выступают против Brexit.

В настоящее время парламентарии рассматривают проект во втором чтении. Если он будет утвержден, то в ближайшие часы состоятся голосования по внесенным поправкам, рассмотрение проекта в третьем чтении и финальное голосование, которое ожидается после 20:00 по местному времени (23:00 мск). В настоящий момент как правительство, так и крупнейшие оппозиционные партии поддерживают проведение досрочных выборов, таким образом весьма вероятно, что в декабре британцам предстоит в третий раз за четыре года отправиться на избирательные участки, чтобы обновить состав Палаты общин.