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Эрдоган намерен продолжить диалог с РФ после вывода курдских формирований с севера Сирии

Россия проинформировала, что все террористы из СНС покинули зону безопасности, отметил турецкий лидер

АНКАРА, 29 октября. /ТАСС/. Россия предоставила информацию о выводе курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС) от границы с Турцией на севере Сирии. Об этом сообщил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре по случаю 96-летия со дня основания Турецкой Республики.

"Россия проинформировала нас, что все террористы из СНС покинули зону [безопасности]. Завтра наши переговоры продолжатся", - отметил турецкий лидер. Кроме того, президент заявил, что Анкара "продемонстрировала возможности добиваться поставленных целей благодаря собственным возможностям в том случае, когда речь идет о ее национальной безопасности".

Как заявил во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу, отвод вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен досрочно.

Между тем 28 и 29 октября в турецкой столице прошли консультации военных из РФ и Турции, в ходе которых стороны обсуждали совместные планы по Сирии в рамках достигнутых в Сочи договоренностей. В частности, обсуждалась тема планируемых совместных патрулирований на сирийско-турецкой границе.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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