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Взносы в бюджет ООН внесли 134 страны

Не полностью выполнили обязательства 59 государств

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Обязательства по взносам в бюджет ООН полностью выполнили 134 государства, еще 59 пока не осуществили взносы в полном размере. Об этом сообщил во вторник на брифинге в штаб-квартире ООН заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мне известно о том, что некоторые страны внесли взносы в бюджет только частично, - отметил он. - В последние недели мы получили около $200 млн, что помогло в решении вопросов о выплатах персоналу. Мы ожидаем, что взносы в бюджет и далее будут частично погашаться. Это - хорошие сигналы, но мы по-прежнему ожидаем, что страны - члены ООН будут полностью выполнять обязательства перед бюджетом организации".

По его словам, "есть примерно семь стран", на долю которых приходится 97% недоплаченных пока в бюджет ООН взносов. Среди должников он назвал США, Бразилию, Венесуэлу, Иран, Аргентину, Мексику. "Мы поддерживаем с ними регулярные контакты, они продолжают осуществлять частичные выплаты и мы надеемся, что этот процесс продолжится", - добавил он.

На вопрос о том, как могут осуществлять выплаты находящиеся под санкциями страны, такие как Венесуэла и Иран, заместитель официального представителя генсека ООН признал, что "существуют серьезные проблемы". "Но мы поддерживаем с этими странами контакты с тем, чтобы найти альтернативные возможности для того, чтобы эти платежи состоялись", - отметил он в заключение.

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США
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