СМИ: власти применили слезоточивый газ против манифестантов в Багдаде

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. Власти Багдада отключили электричество на площади Тахрир в центре иракской столицы, пытаясь вынудить протестующих покинуть место проведения акции. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya. Однако десятки тысячи человек не намерены подчиняться властям, и уже пятый день продолжают свою бессрочную акцию, которая во вторник собрала наибольшее число иракцев за все последние дни после новостей о том, что в Кербеле полиция минувшей ночью открыла огонь по людям.

Кроме того, как сообщается, полиция активно применяет против демонстрантов слезоточивый газ. Подразделения силовых структур стягивают в настоящий момент к площади Нисур, расположенной в нескольких километрах от Тахрира, где также собрались протестующие. Полностью перекрыты все подступы к "зеленой зоне" Багдада - тщательно охраняемому району столицы, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения, чтобы не допустить проникновения туда демонстрантов.

Тем временем, Миссия ООН в Багдаде во вторник осудила продолжающееся насилие в Ираке и призвала к национальному диалогу.

1 октября в ряде регионов Ирака начались антиправительственные выступления. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Однако мирные митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. В начале текущего месяца, по официальным данным властей, в акциях протеста погибли 157 человек - 149 гражданских лиц и восемь сотрудников сил безопасности, - пострадали почти 3,5 тыс.

После непродолжительного затишья на прошлой неделе демонстрации и беспорядки возобновились как в столице, так и в ряде провинций в центральной и южной частях страны. Участники акций протестуют против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. В связи с происходящим в понедельник в Багдаде вплоть до дальнейшего уведомления был введен комендантский час, который действует с полуночи до шести часов утра (совпадает с московским). В новой волне протестов уже убиты более 80 человек.