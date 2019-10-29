Генпрокурор Украины назначил нового главу отдела расследований по делу "майдана"

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Должность начальника Департамента процессуального руководства по уголовным делам о преступлениях, совершенных на "майдане" в 2013-2014 годах, Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) занял Виктор Мисяк. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГПУ.

"Генеральный прокурор [Украины] Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Мисяка на должность начальника Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Генеральной прокуратуры Украины. Кроме того, подписан приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника указанного департамента", - проинформировало ведомство.

Ранее Мисяк занимал должность заместителя начальника Департамента - начальника управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ. Донской находился на должности начальника отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствам Управления специальных расследований ГПУ.

Департамент по расследование дела "майдана" был создан 21 октября. 23 октября Генеральная прокуратура Украины уволила начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, который вел дело о расстрелах на "майдане". До этого были уволены нескольких следователей этого управления.

Дело "майдана"

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из оружия, в том числе и снайперского, по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

При этом в преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников спецподразделения "Беркут".