США поддерживают вступление Северной Македонии в НАТО

СКОПЬЕ, 29 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки подтвердили свою поддержку Северной Македонии на пути европейской и евроатлантической интеграций. С таким заявлением во вторник выступила министр обороны Северной Македонии Радмила Шекеринская на встрече с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмером, прибывшим с рабочим визитом в Скопье.

"Ратификация протокола в Сенате конгресса США и визит госсекретаря Помпео являются ярким свидетельством стратегического партнерства и поддержки Северной Македонии со стороны США. Несостоявшееся решение Европейского Совета о начале переговоров о вступлении в ЕС не меняет нашей позиции: мы продолжим работать над достижением наших стратегических целей - членства в Европейском союзе и НАТО", - отметила Шекеринская.

22 октября Сенат конгресса США принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО. 91 сенатор проголосовал "за", двое выступили против.

О решении саммита ЕС

На саммите 17-18 октября главы государств и правительств Евросоюза не смогли после длительных обсуждений решить вопрос о начале переговоров по приему в ЕС Албании и Северной Македонии. По сообщениям европейских источников, старт переговоров заблокировала Франция, к которой среди прочих присоединились Нидерланды.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев назвал данное решение глав Евросоюза ошибкой и предложил провести досрочные выборы в парламент страны, чтобы граждане смогли подтвердить свое доверие правительству и его курсу. Со схожей позицией выступил премьер-министр Албании Эди Рама, заявив, что его страна продолжит прилагать усилия для начала переговоров о вступлении в Европейский союз.